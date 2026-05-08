Шакира выпустила официальный гимн ЧМ-2026

Колумбийская певица Шакира представила официальный гимн чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 — песню Dai Dai. Ролик с треком она опубликовала на своей странице в соцсети X .

«Из стадиона „Маракана“. Вот Dai Dai — официальная песня Кубка мира по футболу — 2026. Премьера 14 мая. Мы готовы!» — гласила подпись к ролику.

Песню записали при участии музыканта из Нигерии, известного под псевдонимом Burna Boy. Минутный ролик опубликовали 7 мая. Видео сняли на легендарном бразильском стадионе в Рио-де-Жанейро. На кадрах видно, как Шакира вышла на футбольное поле вместе с танцорами.

Один из пользователей написал, что ничто и никогда не превзойдет хит Шакиры Waka Waka, ставший в 2010 году официальным гимном мундиаля в ЮАР. Песня получила мировую популярность.

Ранее в Великобритании сообщили, что цена билетов на финал ЧМ-2026 по футболу выросла до 2,3 миллиона долларов.