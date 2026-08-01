Инфантино назвал чемпионат мира 2030 года в Марокко лучшим в истории

Чемпионат мира 2030 года, который пройдет в Марокко, Испании и Португалии, станет лучшим в истории. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино во время визита в Марокко на празднование Дня трона, сообщило издание Cope .

Инфантино отметил, что марокканцы — страстные любители футбола, которые с энтузиазмом поддерживают свою сборную. Он выразил уверенность, что турнир превзойдет все предыдущие, назвав Марокко самой красивой страной.

ЧМ-2030 пройдет с 13 июня по 21 июля. Матчи открытия состоятся в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Ранее аналитики оценили вероятность увольнения Инфантино с его поста после инициативы о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. Страны — члены УЕФА назвали такое предложение недопустимым и объявили бойкот турнирам ФИФА.

В результате Инфантино отказался от этой идеи из-за протестов.