ФИФА включила Месси в число лучших футболистов первого тура ЧМ-2026

Международная федерация футбола на официальном сайте назвала лучших игроков первого тура чемпионата мира — 2026. Рейтинг составили по трем критериям: атака, оборона и креативность.

Список по атаке возглавил форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который оформил хет-трик в матче с Алжиром (3:0). На его счету 60% ударов аргентинской команды по чужим воротам.

Среди игроков обороны лучшим назвали канадского хавбека Дерека Корнелиуса, который в игре с Боснией и Герцеговиной (1:1) 17 раз перехватил мяч и выиграл восемь верховых единоборств.

В рейтинге креативности лучшим стал футболист сборной Ирана Рамин Резаэян, забивший мяч в ворота Новой Зеландии (2:2) и отдавший 16 точных передач.

Первым участником плей-офф чемпионата мира стала команда Мексики, которая в ночь на 19 июня победила сборную Южной Кореи со счетом 1:0.