Хоккейный обозреватель Дехтярев назвал российскую вратарскую школу одной из лучших в НХЛ

Российская вратарская школа сегодня как минимум не уступает ведущим мировым школам, а ее воспитанники выигрывают жесткую конкуренцию в НХЛ. Об этом в беседе с 360.ru заявил хоккейный обозреватель и радиоведущий Владимир Дехтярев.

Поводом для такой оценки стал рейтинг лучших действующих голкиперов NHL Network. Сразу трое россиян оказались в первой пятерке: Андрей Василевский занял первое место, Игорь Шестеркин — третье, а Илья Сорокин — четвертое.

«Раньше все хвалили финскую школу вратарей, но вот сейчас скажем стоит отметить, что российская школа абсолютно в этом компоненте не уступает», — отметил Дехтярев.

Эксперт подчеркнул, что вратарям особенно сложно закрепиться в НХЛ из-за ограниченного количества мест в каждой команде.

Обозреватель уверен, что нынешняя российская тройка способна оставаться среди сильнейших еще несколько сезонов. Особенно большие резервы Дехтярев видит у Сорокина и Шестеркина.

«Илья Сорокин и в этом году будет претендовать на приз лучшему вратарю по итогам сезона. Игорь Шестеркин тоже еще не до конца свой потенциал раскрыл», — отметил он.

Почему Василевский возглавил рейтинг и в чем сильные стороны Шестеркина и Сорокина — читайте в материале 360.ru.