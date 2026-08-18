Хоккейный обозреватель Дехтярев назвал российскую вратарскую школу одной из лучших в НХЛ
Российская вратарская школа сегодня как минимум не уступает ведущим мировым школам, а ее воспитанники выигрывают жесткую конкуренцию в НХЛ. Об этом в беседе с 360.ru заявил хоккейный обозреватель и радиоведущий Владимир Дехтярев.
Поводом для такой оценки стал рейтинг лучших действующих голкиперов NHL Network. Сразу трое россиян оказались в первой пятерке: Андрей Василевский занял первое место, Игорь Шестеркин — третье, а Илья Сорокин — четвертое.
«Раньше все хвалили финскую школу вратарей, но вот сейчас скажем стоит отметить, что российская школа абсолютно в этом компоненте не уступает», — отметил Дехтярев.
Эксперт подчеркнул, что вратарям особенно сложно закрепиться в НХЛ из-за ограниченного количества мест в каждой команде.
Обозреватель уверен, что нынешняя российская тройка способна оставаться среди сильнейших еще несколько сезонов. Особенно большие резервы Дехтярев видит у Сорокина и Шестеркина.
«Илья Сорокин и в этом году будет претендовать на приз лучшему вратарю по итогам сезона. Игорь Шестеркин тоже еще не до конца свой потенциал раскрыл», — отметил он.
Почему Василевский возглавил рейтинг и в чем сильные стороны Шестеркина и Сорокина — читайте в материале 360.ru.