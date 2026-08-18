Русская стена в воротах НХЛ. Как Василевский, Шестеркин и Сорокин оказались среди лучших

Сразу три российских голкипера вошли в пятерку сильнейших действующих вратарей НХЛ по версии NHL Network. Андрей Василевский возглавил рейтинг, Игорь Шестеркин занял третью позицию, а Илья Сорокин — четвертую. Причем за пределами десятки неожиданно остался двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский. Почему российские голкиперы настолько высоко котируются в Северной Америке, чем отличаются друг от друга и смогут ли они удерживать лидерство и в будущем — разбирался 360.ru.

Василевский снова на вершине

В преддверии нового сезона аналитики NHL Network составили десятку лучших действующих голкиперов лиги. Российское представительство в верхней части рейтинга оказалось впечатляющим: три места из первых четырех достались Василевскому, Шестеркину и Сорокину.

Разделить россиян смог только американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», которому отвели второе место. Пятерку замкнул Джереми Сваймен из «Бостон Брюинз».

Первенство Василевского сложно назвать исключительно субъективным выбором аналитиков. В сезоне-2025/26 голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал 39 побед — больше всех в лиге. Статистика отраженных бросков — 91,2%, а коэффициент надежности — 2,31.

В 35 из 58 матчей россиянин пропускал не более двух шайб, а особенно мощный отрезок выдал с 20 декабря по 25 февраля: 17 побед при единственном поражении за пределами основного времени, 92,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,90.

Итогом стала вторая в карьере «Везина Трофи». В голосовании генеральных менеджеров Василевский набрал 114 баллов, причем 17 из 32 руководителей клубов поставили его на первое место. Вторым стал другой россиянин — Сорокин с 51 баллом.

Хоккейный обозреватель и радиоведущий Владимир Дехтярев в беседе с 360.ru назвал лидерство Василевского в рейтинге в целом закономерным.

По мнению эксперта, при оценке россиянина невозможно игнорировать не только последний сезон, но и весь накопленный им багаж. Василевский дважды приводил «Тампу» к Кубку Стэнли — в 2020 и 2021 годах, а во втором чемпионском походе получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист плей-офф. Сейчас на его счету уже шесть попаданий в число финалистов «Везины».

«Андрей Василевский взял два Кубка Стэнли, и без него команда „Тампа-Бэй Лайтнинг“ точно не смогла бы ничего сделать. Поэтому, на мой взгляд, рейтинг этот отчасти справедливый», — заявил Дехтярев.

Есть и дополнительное обстоятельство. Несколько лет назад Василевский перенес серьезную травму, после которой ему потребовалось время, чтобы вернуться на прежний уровень.

По мнению Дехтярева, сейчас болельщики снова начинают видеть того Василевского, к которому привыкли в лучшие годы.

Реакция, техника и умение «читать» игру

Примечательно, что три российских вратаря из топ-4 вовсе не являются копиями друг друга. Их положение среди лидеров обеспечивают разные игровые качества.

Василевского эксперт прежде всего выделил за реакцию и движение в воротах.

«Андрея Василевского не зря зовут „Большим котом“ в Национальной хоккейной лиге. Потому что реакция шикарная, как и движение в воротах. Он считается одним из лучших», — отметил Дехтярев.

Однако лучшую вратарскую технику среди россиян эксперт отдал даже не участникам нынешней десятки.

«Лучшая техника, наверное, среди такого большого количества вратарей, а уж тем более среди российских вратарей, у Сергея Бобровского. Но, к сожалению, Сергей Бобровский в этом году не попал в рейтинг», — отметил обозреватель.

Отсутствие Бобровского действительно делает российское представительство еще более примечательным. Даже без него сразу трое соотечественников разместились практически на самой вершине списка.

Сильной стороной Шестеркина Дехтярев назвал прежде всего работу непосредственно в створе ворот и реакцию.

Статистика подтверждает его стабильность на большой дистанции. За последние пять сезонов среди голкиперов, проведших не менее 100 матчей, Шестеркин занимает первое место в НХЛ по проценту отраженных бросков — 91,6%. За этот период он также записал на свой счет 161 победу и 20 сухих матчей. А начиная с сезона-2021/22 россиянин лидирует в лиге по проценту отраженных бросков в плей-офф среди вратарей как минимум с 15-ю матчами — 92,9%.

Минувший регулярный чемпионат Шестеркин закончил с 25-ю победами в 51 встрече, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50.

Дехтярев напомнил и о травме голкипера, из-за которой тот пропустил часть сезона. По его мнению, без нее Шестеркин мог расположиться в рейтинге еще выше и претендовать на звание лучшего вратаря сезона.