Русская стена в воротах НХЛ. Как Василевский, Шестеркин и Сорокин оказались среди лучших
Радиоведущий Дехтярев: российская школа вратарей не уступает лучшим в мире
Сразу три российских голкипера вошли в пятерку сильнейших действующих вратарей НХЛ по версии NHL Network. Андрей Василевский возглавил рейтинг, Игорь Шестеркин занял третью позицию, а Илья Сорокин — четвертую. Причем за пределами десятки неожиданно остался двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский. Почему российские голкиперы настолько высоко котируются в Северной Америке, чем отличаются друг от друга и смогут ли они удерживать лидерство и в будущем — разбирался 360.ru.
Василевский снова на вершине
В преддверии нового сезона аналитики NHL Network составили десятку лучших действующих голкиперов лиги. Российское представительство в верхней части рейтинга оказалось впечатляющим: три места из первых четырех достались Василевскому, Шестеркину и Сорокину.
Разделить россиян смог только американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», которому отвели второе место. Пятерку замкнул Джереми Сваймен из «Бостон Брюинз».
Первенство Василевского сложно назвать исключительно субъективным выбором аналитиков. В сезоне-2025/26 голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал 39 побед — больше всех в лиге. Статистика отраженных бросков — 91,2%, а коэффициент надежности — 2,31.
В 35 из 58 матчей россиянин пропускал не более двух шайб, а особенно мощный отрезок выдал с 20 декабря по 25 февраля: 17 побед при единственном поражении за пределами основного времени, 92,5% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,90.
Итогом стала вторая в карьере «Везина Трофи». В голосовании генеральных менеджеров Василевский набрал 114 баллов, причем 17 из 32 руководителей клубов поставили его на первое место. Вторым стал другой россиянин — Сорокин с 51 баллом.
Хоккейный обозреватель и радиоведущий Владимир Дехтярев в беседе с 360.ru назвал лидерство Василевского в рейтинге в целом закономерным.
По мнению эксперта, при оценке россиянина невозможно игнорировать не только последний сезон, но и весь накопленный им багаж. Василевский дважды приводил «Тампу» к Кубку Стэнли — в 2020 и 2021 годах, а во втором чемпионском походе получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист плей-офф. Сейчас на его счету уже шесть попаданий в число финалистов «Везины».
«Андрей Василевский взял два Кубка Стэнли, и без него команда „Тампа-Бэй Лайтнинг“ точно не смогла бы ничего сделать. Поэтому, на мой взгляд, рейтинг этот отчасти справедливый», — заявил Дехтярев.
Есть и дополнительное обстоятельство. Несколько лет назад Василевский перенес серьезную травму, после которой ему потребовалось время, чтобы вернуться на прежний уровень.
По мнению Дехтярева, сейчас болельщики снова начинают видеть того Василевского, к которому привыкли в лучшие годы.
Реакция, техника и умение «читать» игру
Примечательно, что три российских вратаря из топ-4 вовсе не являются копиями друг друга. Их положение среди лидеров обеспечивают разные игровые качества.
Василевского эксперт прежде всего выделил за реакцию и движение в воротах.
«Андрея Василевского не зря зовут „Большим котом“ в Национальной хоккейной лиге. Потому что реакция шикарная, как и движение в воротах. Он считается одним из лучших», — отметил Дехтярев.
Однако лучшую вратарскую технику среди россиян эксперт отдал даже не участникам нынешней десятки.
«Лучшая техника, наверное, среди такого большого количества вратарей, а уж тем более среди российских вратарей, у Сергея Бобровского. Но, к сожалению, Сергей Бобровский в этом году не попал в рейтинг», — отметил обозреватель.
Отсутствие Бобровского действительно делает российское представительство еще более примечательным. Даже без него сразу трое соотечественников разместились практически на самой вершине списка.
Сильной стороной Шестеркина Дехтярев назвал прежде всего работу непосредственно в створе ворот и реакцию.
Статистика подтверждает его стабильность на большой дистанции. За последние пять сезонов среди голкиперов, проведших не менее 100 матчей, Шестеркин занимает первое место в НХЛ по проценту отраженных бросков — 91,6%. За этот период он также записал на свой счет 161 победу и 20 сухих матчей. А начиная с сезона-2021/22 россиянин лидирует в лиге по проценту отраженных бросков в плей-офф среди вратарей как минимум с 15-ю матчами — 92,9%.
Минувший регулярный чемпионат Шестеркин закончил с 25-ю победами в 51 встрече, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50.
Дехтярев напомнил и о травме голкипера, из-за которой тот пропустил часть сезона. По его мнению, без нее Шестеркин мог расположиться в рейтинге еще выше и претендовать на звание лучшего вратаря сезона.
У Сорокина эксперт выделил несколько иное качество — способность моментально оценивать развитие эпизода.
«Глаза. Именно умение оценить ситуацию, умение где-то даже предугадать. Все это сказывается. Ну и плюс, конечно же, техника и отменная реакция», — рассказал Дехтярев.
Сорокин в прошлом сезоне одержал 29 побед в 55 матчах и стал лучшим в НХЛ по количеству игр на ноль — семь. Еще показательнее его работа в наиболее опасных ситуациях: он совершил 452 сейва после бросков из опасных зон — лучший результат лиги. Процент отраженных бросков из таких позиций — 86,4%.
За последние пять сезонов Сорокин четыре раза оказывался в шестерке лучших по итогам голосования за «Везину», а его 26 сухих матчей с сезона-2021/22 — лучший показатель во всей НХЛ.
И это еще без Бобровского
Одновременное присутствие трех россиян в первой четверке неизбежно ставит вопрос уже не об отдельных звездах, а о состоянии российской вратарской школы в целом.
Тем более нынешняя тройка далеко не исчерпывает список российских голкиперов, добившихся высочайшего признания в НХЛ.
«В принципе, я бы, наверное, так сказал. Раньше все хвалили финскую школу вратарей, но сейчас стоит отметить, что российская школа абсолютно в этом компоненте не уступает», — заявил Дехтярев.
Он обратил внимание на особенность конкуренции именно среди голкиперов. Если полевых игроков в заявке команды много, основных вратарских мест фактически два. Поэтому молодому голкиперу недостаточно просто попасть в систему клуба НХЛ — необходимо выиграть крайне жесткую конкуренцию за игровое время.
Российские вратари при этом не просто получают места в составах, а становятся обладателями главных индивидуальных и командных трофеев.
Василевский дважды выигрывал «Везину». Игорь Шестеркин получил ее в 2022 году. Сергей Бобровский становился лучшим вратарем НХЛ в 2013 и 2017 годах.
Показательна и продолжительность этой серии: российские голкиперы 10-й год подряд оказываются среди номинантов на «Везина Трофи».
Нынешняя победа позволила Василевскому сравняться по количеству «Везин» с Бобровским.
Сколько продлится российское лидерство
Возраст нынешних лидеров уже не позволяет называть их перспективными новичками: Василевскому 32 года, Сорокину — 31, Шестеркину — 30. Однако для голкипера это вовсе не означает скорого ухода с элитного уровня.
Дехтярев уверен, что нынешняя российская тройка способна оставаться среди сильнейших еще несколько сезонов. Особенно большие резервы эксперт видит у Сорокина и Шестеркина.
«Илья Сорокин и в этом году будет претендовать на приз лучшему вратарю по итогам сезона. Игорь Шестеркин тоже еще не до конца свой потенциал раскрыл», — отметил он.
С Василевским ситуация несколько отличается. За плечами голкипера уже два Кубка Стэнли, «Конн Смайт» и две «Везины», а последствия тяжелой травмы заставляли сомневаться, сможет ли он полностью вернуться на прежний уровень.
Минувший сезон дал достаточно убедительный ответ: россиянин снова стал лучшим в лиге по победам и получил главную индивидуальную награду для голкиперов.
«Вратари наши способны еще и не один, и не два, и не три даже сезона находиться наверху. По крайней мере, это точно касается и Сорокина, и Шестеркина. Эти ребята еще свое слово скажут, и потенциал они еще свой не до конца раскрыли», — заключил Дехтярев.
Рейтинг NHL Network отражает не только удачный сезон нескольких отдельных игроков. За первым местом Василевского, третьим Шестеркина и четвертым Сорокина просматривается тенденция, которая формировалась в НХЛ годами. Вопрос сегодня, пожалуй, уже не в том, есть ли у России несколько элитных вратарей, а сколько еще сезонов остальной НХЛ придется пытаться сдвинуть их с вершины.