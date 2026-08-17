Трое россиян вошли в пятерку лучших вратарей НХЛ

Защищающий цвета клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал лидером рейтинга лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Всего в рейтинг вошли 10 хоккеистов. На третьем и четвертом местах оказались Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Второе место в топе занял выступающий за «Виннипег» американец Коннор Хеллебайк.

Василевскому 32 года, по итогам сезона 2025/26 он завоевал приз «Везина Трофи», который вручают лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Василевский также является двукратным победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. В составе сборной России вратарь выиграл чемпионат мира в 2014-м.

Ранее нападающий Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» и выразил желание провести последнюю игру в карьере за московское «Динамо».