Хоккейный матч московского и минского «Динамо» начался с массовой драки

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским и минским «Динамо» в Санкт-Петербурге начался с массовой драки. Хоккеисты сцепились через 18 секунд после стартового вбрасывания, рассказала пресс-служба лиги.

К 18-й секунде команды набрали 28 минут штрафа. Потасовка вспыхнула после того, как нападающий белорусской команды Богдан Белкин толкнул в борт защитника москвичей Артема Сергеева, за которого вступились одноклубники. Дольше всего выясняли отношения защитник Брэйди Лайл и нападающий Никита Коростелев, а также Белкин и Сергеев — обе пары оказались на льду.

Минчане получили удаление «три на пять», но выстояли. После этого команды все же сосредоточились на хоккее. Москвичи вели 2:0 благодаря шайбам Егора Римашевского и Михаила Меликова. Минское «Динамо» отыгралось, а Владимир Алистров перевел матч в овертайм. Победителя определила серия буллитов: московская команда реализовала две попытки, минчане не забили ни одной.

Ранее московский «Спартак» установил новый рекорд КХЛ по скорости трех голов, обыграв череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата на домашнем льду.