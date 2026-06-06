Хоккеист Андрей Василевский во второй раз получил приз лучшему вратарю НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский из «Тампы-Бэй» второй раз в карьере получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги в соцсети X .

«Андрей Василевский стал двукратным обладателем премии „Везина“, получив ее после девятого подряд сезона с 30 и более победами», — заявили в НХЛ.

По итогам голосования Василевский набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», набрав 51 очко. Третье место — у американца Джереми Свэймана из «Бостон Брюинз» — 46 очков.

В прошлом году Василевский попал в топ-25 лучших хоккеистов НХЛ XXI века вместе с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Никитой Кучеровым, Павлом Дацюком. Тогда на первом месте оказался канадский спортсмен Сидни Кросби.

В том же году Василевский оказался на втором месте рейтинга лучших вратарей НХЛ, уступив американскому спортсмену Коннору Хеллебайку.