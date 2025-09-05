В рейтинг лучших вратарей НХЛ попали четыре российских спортсмена

Перед стартом нового сезона Национальная хоккейная лига представила рейтинг лучших вратарей, в который попали четыре российских спортсмена. Список был обнародован 5 сентября на официальном сайте лиги, написали «Известия» .

Первое место занял Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», обладатель «Везина Трофи» и лучший вратарь прошлого сезона. Следом идет Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг», затем — Игорь Шестеркин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Четвертое место у Сергея Бобровского из «Флорида Пантерз», а шестое — у Ильи Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс».

Среди других участников топ-10 — Джейк Оттинджер («Даллас Старз»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»), Филип Густавссон («Миннесота Уайлд»), Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингз») и Линус Улльмарк («Оттава Сенаторз»).

Журналист Дэвид Паньотта со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли сообщил ранее, что в 2028 году в Кубке мира по хоккею будут участвовать восемь сборных.