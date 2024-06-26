Украина заняла последнее место в группе и вылетела из Евро-2024

Украинская сборная заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы по футболу. Команды из Украины и Бельгии сыграли вничью 0:0 на последнем туре группового раунда в группе Е.

В плей-оффе оказались Бельгия, Словакия и Румыния. Заключительная игра в группе Е стала особенной для всех команд. Бельгийской сборной нужно было победить украинцев и надеяться, что Румыния не выиграет на встрече со Словакией. У украинской команды была отрицательная разница мячей, поэтому ее не устраивала даже ничья.

Ранее стало известно, что болельщики повесили российский флаг на матче третьего тура Евро-2024. Это произошло во время игры сербов и немцев. Также флаг России с надписью «Белгород» показали на игре между сборными Германии и Шотландии.