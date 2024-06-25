Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионата Европы

Хорватский футболист Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Фото: РИА «Новости»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы по футболу. В матче третьего тура группового этапа Евро-2024 спортсмен забил мяч в ворота итальянцев и открыл счет.

Футболист отличился на 55-й минуте встречи. Незадолго до этого он не реализовал пенальти. Модрич стал автором гола в возрасте 38 лет и 289 дней.

Предыдущий рекордсмен — австриец Ивица Вастич. Он отличился в мачте чемпионата Европы в 2008 году с командой Польши. Спортсмену было 38 лет и 257 дней. В текущих состязаниях Модрича могут превзойти 41-летний Пепе и 39-летний Криштиану Роналду.

Накануне во Франкфурте прошел матч третьего тура группы А Евро-2024. На поле встретились сборные Германии и Швейцарии, обе команды вышли в плей-офф.

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