Горнолыжница Ворончихина завоевала еще одну медаль Паралимпиады
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла серебряную медаль Паралимпийских игр в гигантском слаломе. Победительницей стала шведская спортсменка Эбба Орше, опередившая россиянку на 3,02 секунды.
После первой попытки Ворончихина также шла второй. Это уже третья медаль спортсменки на Паралимпиаде: в скоростном спуске она стала третьей, а в супергиганте победила.
Сейчас у России четыре золотых медали: кроме Ворончихиной, соревнования выиграли лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, ставшая двукратной паралимпийской чемпионкой.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал достижения российских спортсменов на Паралимпийских играх выдающимися и отметил, что ими гордится вся страна.
Впервые с 2014 года российские паралимпийцы выступают под национальной символикой. Однако не всем это нравится: накануне немецкая спортсменка Линн Казмайер отказалась фотографироваться с Багиян и демонстративно отвернулась при исполнении гимна.