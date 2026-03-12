Горнолыжница Ворончихина завоевала еще одну медаль Паралимпиады

После первой попытки Ворончихина также шла второй. Это уже третья медаль спортсменки на Паралимпиаде: в скоростном спуске она стала третьей, а в супергиганте победила.

Сейчас у России четыре золотых медали: кроме Ворончихиной, соревнования выиграли лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, ставшая двукратной паралимпийской чемпионкой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал достижения российских спортсменов на Паралимпийских играх выдающимися и отметил, что ими гордится вся страна.

Впервые с 2014 года российские паралимпийцы выступают под национальной символикой. Однако не всем это нравится: накануне немецкая спортсменка Линн Казмайер отказалась фотографироваться с Багиян и демонстративно отвернулась при исполнении гимна.