Немецкие паралимпийцы, проиграв россиянке Багиян, отказались от фотографии с ней

Серебряный призер Паралимпийских игр в спринте немецкая лыжница Линн Казмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с чемпионкой — россиянкой Анастасией Багиян — и ее ведущим Сергеем Синяковым. Об этом сообщило немецкое издание Sportschau .

Во время исполнения российского гимна немцы демонстративно стояли в шапках, отвернувшись от российской пары.

Позже Казмайер в интервью назвала политически неприемлемым выступление российских спортсменов на Паралимпиаде. При этом она отметила, что не знакома с Багиян и, возможно, в иных обстоятельствах даже могла бы с ней подружиться.

Ранее несколько стран, например Франция, проигнорировали церемонию открытия Игр из-за того, что на ней российская и белорусская делегации шли под национальной символикой.