Песков назвал успехи российских паралимпийцев в Италии предметом гордости

Российские паралимпийцы продемонстрировали выдающиеся успехи на соревнованиях в Италии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это предмет гордости для всей страны», — подчеркнул Песков.

На Паралимпиаде в Италии российская 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина 9 марта победила в супергиганте и завоевала золотую медаль. На соревнованиях впервые за 12 лет прозвучал гимн России.

Спортсменка из Иркутской области преодолела дистанцию за минуту 15,60 секунды, опередив француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орсйо. Победу россиянка посвятила покойному дедушке. За свою спортивную карьеру горнолыжница уже стала двукратной чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.

Паралимпийские игры продлятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо по 15 марта, в них принимают участие шесть россиян.