Песков назвал успехи российских паралимпийцев в Италии предметом гордости
Российские паралимпийцы продемонстрировали выдающиеся успехи на соревнованиях в Италии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Это предмет гордости для всей страны», — подчеркнул Песков.
На Паралимпиаде в Италии российская 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина 9 марта победила в супергиганте и завоевала золотую медаль. На соревнованиях впервые за 12 лет прозвучал гимн России.
Спортсменка из Иркутской области преодолела дистанцию за минуту 15,60 секунды, опередив француженку Орели Ришар и шведку Эббу Орсйо. Победу россиянка посвятила покойному дедушке. За свою спортивную карьеру горнолыжница уже стала двукратной чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.
Паралимпийские игры продлятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо по 15 марта, в них принимают участие шесть россиян.