Горнолыжник Бугаев принес России восьмое золото на Паралимпиаде

Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золото в слаломе на Паралимпийских играх в Италии. Это восьмая высшая награда для сборной России, сообщили в оргкомитете соревнований .

Спортсмен, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), показал время 45,39 секунды по сумме двух попыток. Эта победа стала для 28-летнего атлета пятой в карьере на Паралимпиадах. Ранее в Италии он взял бронзу в гигантском слаломе и скоростном спуске.

Всего в активе российской команды 12 медалей: восемь золотых, одно серебро и три бронзы. Предыдущую победу сборной принесла лыжница Анастасия Багиян. Она взяла золото в гонке с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем.

Россияне впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершаются 15 марта.