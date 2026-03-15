Лыжница Анастасия Багиян завоевала для России 7-ю золотую медаль Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в гонке с раздельным стартом на 20 километров свободным стилем. Спортсменка принесла сборной седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.

Багиян выступила в классе NS1 для спортсменов с нарушениями зрения. Она преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. Ее сопровождающим спортсменом был Сергей Синякин.

Ранее стало известно, что российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала на Паралимпийских играх золото в слаломе.

Также она победила в супергиганте, а ранее взяла серебряную медаль в гигантском слаломе и бронзовую в скоростном спуске.