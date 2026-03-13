Российский горнолыжник Бугаев взял бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Спортсмен выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки).

По итогам двух попыток 28-летний Бугаев показал время две минуты 11,14 секунды. Золото завоевал француз Артур Боше с результатом две минуты 07,76 секунды, серебро — швейцарец Робин Кюш, прошедший трассу за две минуты 09,72 секунды.

Медаль стала для Бугаева пятой в карьере на Паралимпиадах. Он четырехкратный чемпион Игр: побеждал в слаломе и суперкомбинации в Сочи-2014, а также в суперкомбинации в Пхенчхане-2018. Всего в его активе теперь одна бронза, три серебра и четыре золота Паралимпиад.

Всего в копилке сборной России сейчас восемь медалей на Играх в Италии: четыре золота, одно серебро и три бронзы. Россияне выступают с национальной символикой впервые с 2014 года. Паралимпиада в Милане и Кортине-д’Ампеццо завершится 15 марта.