Депутат Хамитов: Овечкин стал вдохновением для подрастающих хоккеистов

Александр Овечкин продолжает устанавливать рекорды, которые делают его гордостью для всей России. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по спорту Амир Хамитов.

Так парламентарий прокомментировал очередное достижение хоккеиста: в воскресенье нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя результат канадца Уэйна Гретцки.

«Поздравляю Александра Овечкина с историческим достижением! Его имя — гордость для всей России, вдохновение для миллионов болельщиков и пример для подрастающего поколения хоккеистов», — сказал Хамитов.

Депутат подчеркнул, что Овечкин не просто легенда отечественного хоккея, но и один из величайших спортсменов современности.

«Это — событие мирового значения. Забить 895 шайб, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки, который долгие годы казался недосягаемым, — настоящий триумф, который навсегда войдет в историю хоккея», — отметил он.

По словам политика, успех игрока стал результатом колоссального труда, таланта и самоотдачи.

Хамитов также добавил, что Овечкин неоднократно доказывал: для него нет невозможного.

«Он всегда стремится к новым вершинам и своей потрясающей игрой делает хоккей еще более ярким и захватывающим», — заявил депутат.

В завершение он пожелал хоккеисту новых рекордов, зрелищных матчей и продолжения победной истории.

Во время матча, в котором Овечкин забил свою рекордную шайбу, он поблагодарил тренера, фанатов и НХЛ. Отдельно он сказал слова благодарности россиянам.