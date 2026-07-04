Гольфисты Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве Московской области

Спортсмены Подмосковья завоевали шесть медалей по итогам первенства Московской области по гольфу. Соревнования прошли в клубе «Пестово» в Мытищах.

Всего по итогам двух дней турнира представители региона выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.

Гольфистка Алиса Молоканова завоевала золото в категории юниорок 17–18 лет, показав лучший результат турнира — 145 ударов за два дня.

Второе место среди девушек 15–16 лет заняла Александра Сивова, набравшая в сумме 161 удар.

В мужских разрядах подмосковные спортсмены взяли еще четыре медали. У юношей 15–16 лет серебро выиграл Глеб Пономарев, а бронзу — Георгий Молодцов, при этом оба гольфиста показали одинаковый итоговый результат в 152 удара.

В категории старших юниоров (17–18 лет) аналогично распределились места между Марком Пучковым (серебро) и Савелием Грачевым (бронза), которые завершили турнир с равным счетом — по 153 удара.