Гольфисты Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве Московской области
Спортсмены Подмосковья завоевали шесть медалей по итогам первенства Московской области по гольфу. Соревнования прошли в клубе «Пестово» в Мытищах.
Всего по итогам двух дней турнира представители региона выиграли одну золотую, три серебряные и две бронзовые награды.
Гольфистка Алиса Молоканова завоевала золото в категории юниорок 17–18 лет, показав лучший результат турнира — 145 ударов за два дня.
Второе место среди девушек 15–16 лет заняла Александра Сивова, набравшая в сумме 161 удар.
В мужских разрядах подмосковные спортсмены взяли еще четыре медали. У юношей 15–16 лет серебро выиграл Глеб Пономарев, а бронзу — Георгий Молодцов, при этом оба гольфиста показали одинаковый итоговый результат в 152 удара.
В категории старших юниоров (17–18 лет) аналогично распределились места между Марком Пучковым (серебро) и Савелием Грачевым (бронза), которые завершили турнир с равным счетом — по 153 удара.
Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов на церемонии награждения обратился ко всем участникам со словами благодарности.
«Хотел бы всех поблагодарить, что вы выбрали главную дорогу — гольф», — отметил он.
Соревнования собрали 96 юных игроков Москвы и Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, а также Татарстана.