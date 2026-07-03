Почти 100 игроков стали участниками первенства Подмосковья по гольфу в «Пестове»
Участниками первенства Подмосковья по гольфу в «Пестове» стали 96 игроков
В Подмосковье в гольф-клубе «Пестово» проходит первенство области по гольфу с 1 по 3 июля. Соревнования собрали 96 юных игроков из семи регионов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, а также Свердловской и Челябинской областей.
Важный шаг на пути к всероссийским соревнованиям
Всего на участие подали 140 заявок, но в соответствии с регламентом к состязанию допустили только 96. Остальные игроки — в листе ожидания.
Награды разыгрывают в трех возрастных категориях среди юношей и девушек. Результаты учитываются при формировании сборной Московской области, поэтому для многих участников эти старты становятся важным шагом на пути к всероссийским соревнованиям.
На протяжении двух дней спортсмены соревнуются за медали в своих возрастных группах на чемпионском поле гольф-клуба «Пестово», который по праву входит в число ведущих в России: 18-луночное поле не раз служило местом проведения крупнейших всероссийских стартов и полностью отвечает строгим требованиям официальных турниров.
Первенство Подмосковья имеет важную роль для развития детского и юношеского гольфа в области, поскольку собирает лучших молодых игроков и формирует условия для их профессионального роста.
Популярность семейного гольфа растет
Значительный интерес вызвал и командный турнир Junior AM, прошедший 1 июля в формате парного скрэмбла. Новая концепция получила большой отклик среди участников и оказалась востребованной: на старт вышло максимально допустимое регламентом число команд.
Это указывает на растущую популярность семейного гольфа, желание родителей разделить игровой опыт с детьми. Junior AM объединяет юниоров и взрослых в пары «один юниор плюс один взрослый».
«Для федерации важно, чтобы каждое соревнование становилось для юных спортсменов не только возможностью побороться за медали, но и этапом их спортивного становления», — сказал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.
По его словам, первенство Московской области собирает сильнейших спортсменов, формирует высокую соревновательную среду и помогает готовить резерв российского гольфа. Именно на таких турнирах закладывается основа для будущих побед и развития отечественного спорта.
Первенство Подмосковья — ключевое событие
«Наша задача — не только определить сильнейших спортсменов, но и создать условия, в которых юные гольфисты смогут развиваться, получать опыт честной спортивной борьбы и уверенно двигаться к новым вершинам», — подчеркнул главный тренер сборной Московской области по гольфу Николай Афанасьев.
Он отметил, что именно поэтому первенство Московской области неизменно остается одним из ключевых событий юниорского сезона. Такие соревнования дают старт будущим достижениям и прокладывают путь к всероссийским и международным турнирам.
Высокий интерес к стартам, серьезный отбор претендентов, обширная география участников и полная регистрация на семейный турнир Junior AM указывают на то, что первенство Московской области утвердилось в качестве одного из ведущих юниорских турниров России.