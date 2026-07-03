Почти 100 игроков стали участниками первенства Подмосковья по гольфу в «Пестове»

В Подмосковье в гольф-клубе «Пестово» проходит первенство области по гольфу с 1 по 3 июля. Соревнования собрали 96 юных игроков из семи регионов страны: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Татарстана, а также Свердловской и Челябинской областей.

Важный шаг на пути к всероссийским соревнованиям

Всего на участие подали 140 заявок, но в соответствии с регламентом к состязанию допустили только 96. Остальные игроки — в листе ожидания.

Награды разыгрывают в трех возрастных категориях среди юношей и девушек. Результаты учитываются при формировании сборной Московской области, поэтому для многих участников эти старты становятся важным шагом на пути к всероссийским соревнованиям.

На протяжении двух дней спортсмены соревнуются за медали в своих возрастных группах на чемпионском поле гольф-клуба «Пестово», который по праву входит в число ведущих в России: 18-луночное поле не раз служило местом проведения крупнейших всероссийских стартов и полностью отвечает строгим требованиям официальных турниров.

Первенство Подмосковья имеет важную роль для развития детского и юношеского гольфа в области, поскольку собирает лучших молодых игроков и формирует условия для их профессионального роста.