Сборная Англии по футболу обыграла команду Сербии с минимальным счетом 1:0 в матче первого этапа группового тура чемпионата Европы. Голом в составе победителей отличился Джуд Беллингем.
Футболист забил мяч в ворота противника на 13-й минуте. Встреча прошла в Гельзенкирхене в Германии.
На следующем этапе сборная Англии сыграет с командой Дании, сербам предстоит встреча со словенцами. Матчи назначены на 20 июня.
Во время матча Англия-Сербия на трибунах появились российские флаги. Триколоры растянули болельщики в секторе Сербии.
Во время игры Германия-Шотланлдия тоже заметили флаги России, на некоторых была надпись «Белгород».
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