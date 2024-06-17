Гол Беллингема принес англичанам победу в матче с Сербией

Сборная Англии обыграла команду Сербии на Евро-2024 со счетом 1:0

Bernd Thissen/dpa
Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Сборная Англии по футболу обыграла команду Сербии с минимальным счетом 1:0 в матче первого этапа группового тура чемпионата Европы. Голом в составе победителей отличился Джуд Беллингем.

Футболист забил мяч в ворота противника на 13-й минуте. Встреча прошла в Гельзенкирхене в Германии.

На следующем этапе сборная Англии сыграет с командой Дании, сербам предстоит встреча со словенцами. Матчи назначены на 20 июня.

Во время матча Англия-Сербия на трибунах появились российские флаги. Триколоры растянули болельщики в секторе Сербии.

Во время игры Германия-Шотланлдия тоже заметили флаги России, на некоторых была надпись «Белгород».

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