Российские флаги появились на трибунах во время матча Сербия — Англия на Евро-2024

Болельщиков с флагами России заметили на матче Сербия — Англия на Евро-2024

Фото: РИА «Новости»

Болельщики с российскими флагами пришли на матч первого тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии. Матч прошел 16 июня в Гельзенкирхене.

В кадр трансляции попали болельщики, растянувшие российские триколоры в секторе фанатов сборной Сербии.

Во время матча открытия Евро-2024 между сборными Шотландии и Германии тоже заметили флаги России на трибунах. На одном из триколоров была надпись «Белгород».

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды и сборные от участия в международных состязаниях.

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