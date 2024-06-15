Украинцы пожаловались на вывешенный на Евро-2024 российский флаг с надписью «Белгород»

Российский триколор с надписью «Белгород» вывесили болельщики на чемпионате Европы по футболу на матче между Германией и Шотландией, который прошел 14 июня. Фотография попала в Сеть и возмутила украинский сектор интернета.

На фото видно, что флаг России висит перед трибуной. На нем крупными буквами написано «Белгород». Ранее в Сети опубликовали фотографию, на которой болельщики вывешивают на трибуну российский триколор. В украинских пабликах фото набирают сотни отрицательных реакций, но есть и те, кто приветствует такой расклад.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня в Германии. Украинская сборная с трудом смогла пробиться на соревнования такого уровня.