Главу футбола Колумбии Хесуруна арестовали за драку после финала Кубка Америки

Sebastian Barros
Фото: Sebastian Barros/Global Look Press

Главу Колумбийской федерации футбола Рамона Хесуруна вместе с сыном арестовали за драку после финального матча Кубка Америки. Об этом сообщил сайт ESPN.

Драка произошла в одном из помещений стадиона. Как уточнили журналисты, 71-летний президент Колумбийской федерации футбола и его сын напали на сотрудников службы безопасности.

По данным сайта CW+, Хесурун хотел выйти на поле и поучаствовать в церемонии награждения. Но его вместе с сыном не пустили, так как у них не было аккредитации. Обоих после матча арестовали.

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время матча закончилось нулевым счетом. Но в дополнительное время игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес победный гол.

После финала форвард Лионель Месси опубликовал снимок с двум Кубками Америки. На фото он показал трофеи 2021 и 2024 годов.

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