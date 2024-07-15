Сборная Аргентины обыграла Колумбию и стала победителем Кубка Америки

Сборная Аргентины обыграла команду Колумбии со счетом 1:0 и в 16-й раз стала поб

Финальный матч состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время завершилось нулевой ничьей, однако в дополнительное время автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес.

Из-за беспорядков начало игры было отложено примерно на час. СМИ сообщали, что многие болельщики пытались попасть на аренду без билетов, из-за чего сотрудники стадиона были вынуждены проводить задержания с применением силы.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она превзошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед.

Лидер аргентинской команды Лионель Месси начал встречу в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте игры из-за травм. Для него этот трофей стал 45-м в профессиональной карьере.