«Еще один». Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки

Лионель Месси показал фото с двумя Кубками Америки

IMAGO / ALEJANDRO PAGNI
Фото: IMAGO / ALEJANDRO PAGNI/Global Look Press

Форвард клуба MLS «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию с двумя Кубками Америки. На фот он держит в руках трофеи образца 2021 и 2024 годов.

«Еще один», — подписал публикацию Лионель.

Фотография Месси за первые два часа набрала пять миллионов лайков.

В ночь на понедельник сборная Аргентины переиграла Колумбию в финальном матче Кубка Америки со счетом 1:0. Месси принял участие в матче в стартовом составе, но во втором тайме покинул поле в связи с травмой.

Для Месси победа в Кубке Америки была 45-м трофеем в профессиональной карьере, он стал самым титулованным футболистом мира. Всего на турнире он провел пять матчей и забил один мяч.

Аргентина победила в Кубке Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она обошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед на турнире.

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