Главный вход вокзала Union Station в Вашингтоне украсили в честь Овечкина

На здание повесили три баннера: на двух буквы G и R, а на последнем цифра восемь. Вместе плакаты означают «Великая восьмерка». Произношение цифры восемь — «eight» вместе с буквами G и R созвучно со словом «great» — «великий». На каждом баннере есть фотография Овечкина.

Хоккеист 6 апреля стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, забив 895-й гол. Спортсмен обогнал канадца Уэйна Гретцки, мировой рекорд которого никто не мог побить 31 год. Овечкина поздравил президент Владимир Путин, он пожелал ему здоровья и покорения новых вершин.

Также «ВКонтакте» запустила эмодзи-статусы в поддержку хоккеиста. Пользователи платформы оставили 5,1 миллиона реакций и разместили более 100 тысяч публикаций о его рекорде.