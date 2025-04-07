«ВКонтакте» запустила эмодзи-статусы в поддержку Александра Овечкина

Пользователи «ВКонтакте» оставили 5,1 миллиона реакций и разместили более 100 тысяч публикаций о рекорде хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Интерес к спортсмену резко увеличился на фоне установленного им рекорда по голам за карьеру — 895 заброшенных шайб. По сравнению с февралем, количество упоминаний Овечкина в апреле возросло на 226%.

Больше 31 тысячи публикаций посвящены поддержке и гордости за российского нападающего. Пользователи «ВКонтакте» называют его одним из лучших хоккеистов современности. Чаще всего посты об Овечкине публиковали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска.

Соцсеть выпустила специальные эмодзи-статусы в поддержку спортсмена. Их может установить у себя в профиле каждый желающий. Также в честь рекорда «ВКонтакте» запустила специальные виртуальные подарки.

Ранее Александра Овечкина поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал достижение хоккеиста праздником для российских болельщиков.