Глава РФС Дюков заявил, что нужно наказать виновных в коррупционном скандале

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о проведении проверки после высказываний губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о фактах коррупции в судейском корпусе. Глава РФС подчеркнул, что виновных следует привлечь к ответственности, сообщил сайт Sport24 .

Результаты проверки будут в декабре, уточнил Дюков. По его словам, РФС получил информацию о «бюджете» для работы с футбольными арбитрами в самарском клубе еще в октябре.

«В матчах, которые были проанализированы, были замечены ошибки, но системной помощи одной из команд не было. Что касается нашего отношения, то мы со всей серьезностью относимся. <…> Если будут виновные, то их нужно наказать. У нас нулевая толерантность к таким явлениям», — отметил Александр Дюков.

Он добавил, что РФС готов сотрудничать с губернатором Самарской области и предоставить все необходимые данные для расследования случившегося.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев ранее заявил, что в «Крыльях Советов» задолжали некой структуре в судейском корпусе РПЛ 36 миллионов рублей. Губернатор пообещал передать информацию о работе агентских групп правоохранителям 2 декабря.