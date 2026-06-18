Глава Международной федерации хоккея с мячом ушел в отставку из-за споров о России

Глава Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Хенрик Нильссон покинул пост из-за разногласий по вопросу допуска России к турнирам. Об этом он рассказал шведскому телеканалу SVT .

Нильссон пояснил, что его позиция по России разошлась с мнением большинства членов комитета, хотя право коллег на разные взгляды он уважает.

«У большинства членов комитета есть свое мнение, а у меня противоположная точка зрения на подход к России. <...> Я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем направлении», — отметил он.

Российскую сборную отстранили от международных соревнований по хоккею с мячом в 2022 году. Организаторы тогда сослались на геополитическую ситуацию.

Чемпионат мира 2023 года перенесли из России в Швецию, а турнир 2024 года в Норвегии отменили без объяснения причин. В январе соревнования прошли в финском Пори с участием шести команд, победила сборная Швеции. Турнир 2027 года тоже отменили из-за финансовых трудностей и отсутствия России и Белоруссии.