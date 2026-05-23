Нет ни денег, ни России с Белоруссией. ЧМ по хоккею с мячом отменили

Чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) 2027 года отменили из-за финансовых проблем, а также неучастия российской и белорусской команд. Об этом сообщили на сайте Международной федерации бенди (FIB).

«В нынешних условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия не участвуют в турнирах, мы видим необходимость в более устойчивой международной системе для взрослых национальных сборных», — заявил генеральный секретарь Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон.

Он добавил, что сейчас ведется работа над форматом следующего сезона для национальных команд. Андерссон также пообещал позже представить дополнительную информацию.

Если говорить о финансовых проблемах, то они возникли у представителей Швеции, Норвегии и Финляндии. Отменили и мужской, и женский чемпионаты мира. Представители этих стран уже предложили проводить ЧМ раз в два года.

