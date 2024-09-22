Глава FIDE отказался проводить заседание по возвращению российских шахматистов

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался проводить заседание по полноценному возвращению российских спортсменов. Его слова привело РИА «Новости».
Глава FIDE передал полномочия вице-президенту организации, чемпиону мира по шахматам Вишванатану Ананду.
«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ранее призвал дисквалифицировать российских спортсменов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несправедливым решение FIDE об исключении соотечественников.
Гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что Карлсен сделал такое заявление из-за просьбы спонсоров, которые попросили шахматиста занять более определенную позицию в отношении россиян.
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