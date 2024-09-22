Глава FIDE отказался проводить заседание по возвращению российских шахматистов

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался проводить заседание по полноценному возвращению российских спортсменов. Его слова привело РИА «Новости» .

Глава FIDE передал полномочия вице-президенту организации, чемпиону мира по шахматам Вишванатану Ананду.

«Так как речь касается России, я не буду вести заседание по этому вопросу», — заявил Дворкович.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен ранее призвал дисквалифицировать российских спортсменов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несправедливым решение FIDE об исключении соотечественников.

Гроссмейстер Сергей Карякин допустил, что Карлсен сделал такое заявление из-за просьбы спонсоров, которые попросили шахматиста занять более определенную позицию в отношении россиян.