Длительное время чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сохранял нейтралитет и почти не касался темы политики, заявил 360.ru гроссмейстер Сергей Карякин. Таким образом он прокомментировал призыв норвежца не допускать россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Карякин напомнил, что Карлсен называл необоснованным отстранение гроссмейстера в 2022 году из-за его пророссийской позиции.

«Очень жаль слышать такое от сильнейшего шахматиста современности. <…> Я не знаю, с чем это связано. Не секрет, что он получает большое финансирование от коммерческих структур на себя, а также на свои большие онлайн-проекты. И я могу предположить, что спонсоры попросили его высказаться и занять какую-то более определенную позицию», — поделился шахматист.

По его словам, на Западе это определенный мейнстрим.

«Ты либо идешь по течению и получаешь определенные финансовые или иные блага, или ты идешь против системы. Но на это Карлсену не хватило мужества пойти, к большому сожалению, потому что Карлсен известен своей позицией в плане своей принципиальности, в плане того, что он всегда говорит то, что думает. Но здесь такое ощущение, что его действительно попросили, и он не смог отказать», — заявил спортсмен.

В заключение он еще раз назвал Карлсена величайшим шахматистом современности.

«Но, наверное, нужно отличать гения в шахматах от его человеческих слабостей», — заключил Карякин.

Вопрос о возможности возвращения белорусов и россиян на турниры под эгидой FIDE обсудят на генеральной ассамблее федерации 21 и 22 сентября.