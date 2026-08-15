Гимнастка Мельникова завоевала бронзовую медаль ЧЕ в упражнениях на бревне

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. Турнир проходит в Загребе.

За свое выступление спортсменка получила от судей 13,700 балла. Золото завоевала Элена Кола (13,933 балла) из Франции, серебро — у итальянки Манилы Эспозито (13,833 балла).

Для Мельниковой это третья медаль на соревнованиях. Ранее она брала золотые награды в опорном прыжке и личном многоборье.

Мельниковой 26 лет, она олимпийская чемпионка 2021 года в командном турнире. Также на ее счету одна серебряная и две бронзовые медали Игр.

Россиянка дважды побеждала на чемпионате мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз — в опорном прыжке (2025).

Днем ранее сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на дистанции 4×100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта.