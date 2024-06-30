Германия победила датчан в «грозовом» матче и пробилась четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Данией

IMAGO/Sebastian Bach
Фото: IMAGO/Sebastian Bach/Global Look Press

Немецкие футболисты обыграли сборную Дании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы по футболу. Встреча, прерывавшаяся из-за грозы, закончилась со счетом 2:0, сообщил сайт УЕФА.

По итогам игры Германия вышла в следующий раунд плей-офф турнира. Матч состоялся 29 июня в Дортмунде. На 53-й минуте гол с пенальти забил Кай Хаверц, а на 68-й минуте игры мяч в ворота противника загнал Джамал Мусиала.

Гроза во время встречи команд была такой сильной, что на 36-й минуте арбитр Майкл Оливер прервал матч и отправил игроков в раздевалку. Спустя 23 минуты, когда на поле прошел ливень и град размером с вишню, игру возобновили.

Ранее швейцарцы обыграли на Евро-2024 команду Италии со счетом 2:0. Мячи в ворота соперников забили футболисты Ремо Фройлер и Рубен Варгас. Итальянская сборная выиграла прошлый чемпионат, однако в этот раз она выбыла уже на стадии 1/8 финала.

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