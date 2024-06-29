Главный арбитр матча одной восьмой финала Евро-2024 Германия — Дания Майкл Оливер прервал игру из-за непогоды. Текущий счет — 0:0.
Встреча проходит в Дортмунде. Уточняется, что игру приостановили из-за молнии, грома ливня и града размером с вишню. Судья увел спортсменов в раздевалку.
Болельщиков заливает дождем, но они продолжают веселиться.
Непогода также обрушилась на российскую столицу. На юге Москвы прошел сильный дождь, из-за чего некоторые улицы мегаполиса ушли под воду.
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