Матч Германия — Дания прервали из-за грозы

Арбитр матча Германия — Дания Оливер прервал игру из-за непогоды

Jesper Zerman/Keystone Press Agency
Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный арбитр матча одной восьмой финала Евро-2024 Германия — Дания Майкл Оливер прервал игру из-за непогоды. Текущий счет — 0:0.

Встреча проходит в Дортмунде. Уточняется, что игру приостановили из-за молнии, грома ливня и града размером с вишню. Судья увел спортсменов в раздевалку.

Болельщиков заливает дождем, но они продолжают веселиться.

Непогода также обрушилась на российскую столицу. На юге Москвы прошел сильный дождь, из-за чего некоторые улицы мегаполиса ушли под воду.

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