Сенсационный промах. Италия вылетела из Евро после проигрыша Швейцарии

Швейцарская сборная обыграла итальянцев в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, проходящем в Германии. Игру провели 29 июня на «Олимпиаштадионе» в Берлине.

Сборная Швейцарии победила со счетом 2:0. Голами отличились полузащитник Ремо Фройлер и нападающий Рубен Варгас на 37-й и 46-й минутах.

В итоге швейцарцы стали первыми, кто вышел в четвертьфинал Евро-2024. Итальянская команда покинула чемпионат. При этом в прошлом Евро победила именно Италия.

В следующий раз сыграют сборные Германии и Дании. Игру проведут на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в 22:00 по Москве.

Ранее стало известно, что футболистам грузинской сборной пообещали 10 миллионов евро, если они выиграют матч против испанцев на Евро-2024. Такое заявление сделал основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, который является самым богатым человеком в Грузии.