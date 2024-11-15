Футбольные болельщики подрались на матче Франции и Израиля в Париже

Болельщики устроили драку на трибунах матча сборных Франции и Израиля в Париже. О происшествии сообщила радиостанция RMC Sport .

Столкновение произошло в начале игры: после объявления состава израильской команды включили гимн страны, который начали освистывать. Это спровоцировало потасовки, но ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Игра закончилась вничью со счетом 0:0.

Ранее беспорядки произошли после футбольного матча в Амстердаме между местной командой «Аякс» и израильским клубом «Маккаби». В ночь на 8 ноября неизвестные с флагами Палестины подрались с болельщиками из Израиля, пострадали пять человек. Нидерландская полиция задержала 62 участника погромов.

Очевидцы рассказали, что неизвестные под выкрикивание пропалестинских лозунгов выбросили нескольких болельщиков «Маккаби» в городские каналы. По факту случившегося идет расследование.