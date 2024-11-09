09 ноября 2024 01:03 Израильских фанатов избили в Амстердаме. Кто довел Европу до погромов Фанатов из Израиля избили в Амстердаме, под подозрение попали палестинцы 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

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Массовые столкновения и драки произошли в ночь на 8 ноября в Амстердаме. Участниками конфликтов стали приехавшие на матч болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби» и неизвестные с флагами Палестины. Полиция Нидерландов объявила, что в результате потасовок в больницы попали пять человек. Под арест взяли более 50 участников беспорядков. Как стычка после футбольного матча переросла в международный скандал, выяснил 360.ru.

Фанатский беспредел в Амстердаме

Болельщики израильской команды «Маккаби» прилетели в Амстердам, чтобы посмотреть матч своего клуба с местным «Аяксом», который прошел в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Как истинные фанаты они не отличались скромным поведением и вели себя достаточно вызывающе.

В ночь перед игрой израильтяне вышли на улицы столицы Нидерландов. В ходе своей не очень трезвой прогулки один из гостей города влез на фасад здания на улице Рокин и сорвал висящий там флаг Палестины под одобрительные крики толпы.

Первые столкновения между фанатами двух команд произошли в ту же ночь. Но тогда все обошлось без последствий. Полиция Амстердама не предпринимала никаких арестов и не выпустила подкрепление, несмотря на то, что ситуация в центре города накалилась.

Ночь амстердамских погромов

Прошедшая на стадионе «Йохан Круифф Арена» игра закончилась полным разгромом израильской команды, которая всухую уступила «Аяксу» со счетом 5:0. Первые нападения на болельщиков «Маккаби» начались прямо около выхода со спортивной площадки.

Вооруженные ножами и битами неизвестные с закрытыми масками и балаклавами лицами толпой нападали на израильских болельщиков, отбирая паспорта и мобильные телефоны.

Очевидцы случившегося в комментарии газете The Times of Israel заявили, что нескольких фанатов «Маккаби» выбросили в каналы. Все это продолжалось под выкрикивание пропалестинских лозунгов.

Толпы гнали израильтян по улицам. Некоторых сбивали с ног и жестоко избивали. По словам свидетелей, несколько злоумышленников за рулем автомобилей сбили убегавших от агрессивной толпы молодых израильтян.

Фото: Соцсети

«На нас напала большая толпа разъяренных фанатиков в „арафатках“. Некоторые держали в руках палестинские флаги, другие орали „Смерть евреям!“ Это было реально страшно, как будто мы вернулись в Европу времен Холокоста», — сказал в комментарию изданию Yet один из пострадавших.

Болельщики подчеркнули, что полиции на улицах, где случились нападения, не было. По какой причине это произошло неизвестно, потому что Израиль заранее уведомил власти Нидерландов о беспорядках.

Организованное нападение

С предупреждением об опасности поездки в Нидерланды для израильтян за несколько дней до матча выпустило Министерство по делам диаспор и борьбе с антисемитизмом. В ведомстве заявили, что получили три предупреждения о готовящихся беспорядках, включая нападение на отель «Леонардо», где готовились остановиться болельщики «Маккаби».

В ведомстве добавили, что в день игры пропалестинские активисты готовят крупную акцию около стадиона. Несмотря на действующий в столице Нидерландов запрет на проведение акций в поддержку Палестины, организаторы митинга призвали сторонников прийти и приготовиться к стычкам.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство подчеркнуло, что передало это предупреждение властям Израиля, которое они направили организаторам соревнований и властям Нидерландов и Амстердама. Но это сообщение не получили футбольные фанаты, для которых нападение неизвестных стало неожиданностью. Журналисты поинтересовались у властей Израиля, почему болельщиков не сопровождала охрана, как это происходит с паломниками, которые ездят на могилы известных проповедников по всему миру. В кабмине Израиля эти вопросы проигнорировали.

Утренние разбирательства погрома в Амстердаме

Полиция столицы Нидерландов отчиталась о ночных беспорядках только утром в пятницу, 8 ноября. В пресс-службе сообщили, что ведомство начало масштабное расследование по многочисленным случаям насилия, которые произошли в городе ночью.

«На данный момент известно, что пять человек доставлены в больницу, а 62 человека арестованы. Полиции известны сообщения о возможном захвате заложников и пропавших без вести людях, но в настоящее время подтверждения этой информации нет», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay

О пропавших без вести болельщиках сообщило Министерство иностранных дел, с которым связались их родные. В Нидерланды вылетел глава внешнеполитического ведомства Израиля Гидеон Саар. Днем начальник полиции Амстердама Питер Холла в ходе пресс-конференции заявил, что общее число вышедших ночью на патрулирование улиц сотрудников превысило две тысячи человек, поэтому сообщения о недостаточной охране не соответствуют действительности. «Все эти полицейские работали до тех пор, пока в центре города не стало тихо. То есть между 03:00 и 04:00», — уточнил он. К моменту выступления Холла пострадавших уже выписали из больницы, а пропавшие израильтяне вышли на связь с родными.

Политические очки на погроме в Амстердаме

Прибывший в Амстердам глава МИД Израиля Саар встретился с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилем.

Фото: Канал министерства иностранных дел Израиля на русском языке / Telegram

На встрече главы ведомств договорились, что израильская полиция подключится к сбору показаний от пострадавших при нападении и передаст всю информацию своим коллегам, чтобы злоумышленники не ушли от ответственности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита оперативного центра МИД объявил, что случившееся в Амстердаме ему напомнило времена фашистской Германии. «Завтра 86-я годовщина „Хрустальной ночи“ — еврейского погрома на земле Европы. Это повторилось сейчас. Вчера это отметили на улицах Амстердама. Между тем и этим временем есть только одна разница: появилось еврейское государство», — заявил он.

Фото: Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

Посольство Израиля сообщило, что авиакомпания «Эль-Аль» выполнит несколько бесплатных рейсов для эвакуации желающих покинуть Нидерланды.

Член палаты представителей Нидерландов и лидер ультраправой «Партии Свободы» Герт Вилдерс прокомментировал погром в Амстердаме на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). «Мы стали Газой Европы. Мусульмане с палестинскими флагами преследуют евреев. Я не приму этого. Никогда. Власти будут привлечены к ответственности за неспособность защитить граждан Израиля», — написал он. В следующем посте он призвал мэра Амстердама Фемку Халсему написать заявление об отставке. В стороне не остался и король Нидерландов Виллем-Александр. Он позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и решительно осудил нападение на болельщиков, пообещав приложить все усилия, чтобы фанаты вернулись домой. «Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны, и вчера вечером мы снова подвели», — процитировала короля пресс-служба президента Израиля.