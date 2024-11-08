Полиция Амстердама отчиталась об аресте участников беспорядка после матча

Больницы Амстердама занимаются лечением пяти пострадавших в ходе беспорядков, возникших после футбольного матча между местной командой «Аякс» и израильским клубом «Маккаби». Общее число задержанных погромщиков составило 62 человека, сообщила пресс-служба полиции столицы Нидерландов.

В ведомстве уточнили, что начали расследование после сообщений о ряде случаев с применением насилия в ночь на пятницу, 8 ноября.

«На данный момент известно, что пять пострадавших доставлены в больницу, 62 человека арестованы», — подчеркнули полицейские.

В пресс-службе добавили, что получили сообщения о возможном захвате заложников и похищении нескольких человек, но пока эта информация не подтвердилась. Несколько считавшихся пропавшими без вести людей уже нашли.

По данным израильского новостного сайта Ynet, пострадавшими от нападения стали прилетевшие в Амстердам фанаты клуба «Маккаби». Неизвестные в масках, напали на израильтян, выкрикивая пропалестинские лозунги. Также они пытались ворваться в гостиницу, где остановились фанаты.

Служба безопасности Израиля заявила, что не может связаться с тремя прилевшими в Нидерланды болельщиками.

Министерство иностранных дел страны призвало израильтян не покидать гостиниц и домов и не выходить на улицы без необходимости.

Для эвакуации в Амстердам направили бесплатный рейс авиакомпании «Эль Аль». В ведомстве добавили, что предупреждали полицию Нидерландов о возможных беспорядках после матча, но ведомство не привлекло достаточно сил для предотвращения погрома.

В начале июня во время полуфинала Евро-2024 фанаты сборной Нидерландов напали на английских болельщиков в баре Дортмунда. В ходе конфликта пострадали пять человек. По данным очевидцев, сначала болельщики обменивались оскорблениями, а после начали бросать друг в друга стулья и скамейки.