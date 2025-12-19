Футбольного арбитра Егорова задержали при попытке бегства из России

Журналист Карпов: арбитра Егорова задержали в аэропорту по делу «Торпедо»

Принимавший участие в договорных матчах с участием московского футбольного клуба «Торпедо» арбитр Егор Егоров попался в руки правоохранителей. Об этом со ссылкой на личные источники сообщил спортивный журналист Иван Карпов .

Он пояснил, что нечистый на руку судья в минувший четверг, 18 декабря, пытался сбежать из России. Но его задержали прямо в аэропорту.

В начале июля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза исключил московскую команду «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025/26 за попытку организации договорных матчей на чемпионате.

Директору футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерию Скородумову на десять лет запретили заниматься футбольной деятельностью. Совладельцу клуба Леониду Соболеву дали пять лет запрета.

В начале октября Соболев признал свою вину и перешел под домашний арест. Скородумов остался в следственном изоляторе.