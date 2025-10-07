Совладелец «Торпедо» признал вину по делу о подкупе судей

Совладелец московского футбольного клуба «Торпедо» Леонид Соболев, обвиняемый в даче взяток судьям, признал вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Обвиняемый Соболев активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно об освобождении Соболева из-под ареста. Сейчас он находится под домашним заключением. Второй участник дела — бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов — под стражей. Ему меру пресечения суд не менял.

Мещанский суд Москвы арестовал Соболева 21 июня. Его обвинили в оказании противоправного влияния на результат спортивного состязания. Защита предлагала суду залог в размере 50 миллионов рублей.

Ранее следственный департамент и ГУЭБиПК МВД России зафиксировали новый случай подкупа судьи со стороны директора «Торпедо».

Следователи выяснили, что функционеры передали с помощью посредника 1,5 миллиона рублей главному судье домашнего матча с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Игра закончилась ничьей, что позволило черно-белым получить повышение в классе.