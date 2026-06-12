Помнят и ждут. Флаг России вывесили на Чемпионате мира по футболу

Организаторы ЧМ-2026 вывесили флаг России над стадионом «Ацтека»

Li Muzi/XinHua
Фото: Li Muzi/XinHua/www.globallookpress.com

Культовый стадион «Ацтека» в Мексике украсили флагами перед началом Чемпионата мира по футболу 2026 года. В центре, над самым экраном, организаторы турнира вывесили российский триколор, сообщил собственный корреспондент «Чемпионата»

Флаги разных стран над «Ацтекой», стадионе где блистали Марадона и Пеле, вывесили перед началом первой игры. Встречались мексиканская и южноафриканская сборные. Мексика вышла из противостояния победителем, впервые на открывающей игре турнира показали три красных карточки. 

Появление российского флага привлекло повышенное внимание из-за действующих санкций в отношении отечественного спорта. Под эгидой ФИФА российская сборная не играет с зимы 2022 года. Побороться за трофей в этом мундиале россиянам также не разрешили. 

Чемпионат мира по футболу 2026 года проводят сразу три страны —  США, Канада и Мексика. Вокруг турнира еще до его старта разгорелось множество скандалов: игроков сборных допрашивали на границах, лучшему арбитру в Африке отказали во въезде прямо в аэропорту. 

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