Помнят и ждут. Флаг России вывесили на Чемпионате мира по футболу

Культовый стадион «Ацтека» в Мексике украсили флагами перед началом Чемпионата мира по футболу 2026 года. В центре, над самым экраном, организаторы турнира вывесили российский триколор, сообщил собственный корреспондент «Чемпионата» .

Флаги разных стран над «Ацтекой», стадионе где блистали Марадона и Пеле, вывесили перед началом первой игры. Встречались мексиканская и южноафриканская сборные. Мексика вышла из противостояния победителем, впервые на открывающей игре турнира показали три красных карточки.

Появление российского флага привлекло повышенное внимание из-за действующих санкций в отношении отечественного спорта. Под эгидой ФИФА российская сборная не играет с зимы 2022 года. Побороться за трофей в этом мундиале россиянам также не разрешили.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проводят сразу три страны — США, Канада и Мексика. Вокруг турнира еще до его старта разгорелось множество скандалов: игроков сборных допрашивали на границах, лучшему арбитру в Африке отказали во въезде прямо в аэропорту.