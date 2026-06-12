ЧМ по футболу впервые начался с матча с тремя красными карточками

Чемпионат мира по футболу впервые начался с матча с тремя красными карточками. Игра проходила в ночь с 11 на 12 июня в Мехико на стадионе «Ацтека».

Сборная Мексики играла против команды ЮАР. Мексиканцы выиграли со счетом 2:0. Первое удаление произошло в команде ЮАР — красную карточку показали Сфифело Ситхоулу. После удалили южноафриканца Тхемба Зване.

В добавочное время после второго тайма судья показал красную карточку мексиканцу Сесар Монтес. Футболист также играет за московский «Локомотив».

До этого рекордом по красным карточкам на матче открытия был чемпионат мира 1990 года, игра шла между сборными Аргентины и Камеруна.

Первый матч Чемпионата мира в 2026 году выдался непростым — за несколько часов до начала игры в коридорах у входа на стадион скончался человек. Предположительно, у него случился сердечный приступ. Стадион окружили парамедики, их автомобили перекрыли один из входов.