Футболисту ПСЖ Доннарумме наложили десять швов после игры с «Монако»

Вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Джанлуиджи Доннарумма получил серьезные травмы во время матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщило издание RMC Sport .

Игрок из команды соперников «Монако» пытался сыграть в мяч, но случайно ударил итальянского голкипера бутсой по правой щеке. В моменте судья не увидел нарушения.

«Став жертвой непреднамеренного, но очень опасного жеста Уилфрида Синго (защитник клуба „Монако“ — прим.ред.), Джанлуиго Доннарумма был вынужден покинуть своих товарищей по команде уже на 22-й минуте игры», — сообщил французский портал.

Футболисту ПСЖ потребовалась медицинская помощь. Врачи наложили ему десять швов.

На поле пострадавшего спортсмена заменил 25-летний россиянин Матвей Сафонов. Он перешел в ПСЖ в июне 2024 года. Контракт 25-летнего россиянина с парижским клубом рассчитан на пять сезонов до 2029 года.

Трансфер во французскую футбольную команду был под угрозой срыва, так как из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей ему запрещали покидать страну.

Ранее тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отмечал, что в Европе повышается спрос на российских вратарей. В последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие навыки, поэтому и привлек внимание «Пари Сен-Жермен».