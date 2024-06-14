Вратарь «Краснодара» и сборной России Сафонов перешел в ПСЖ

ПСЖ объявил о подписании контракта с голкипером сборной России Сафоновым

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе российского вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Информацию опубликовали на официальном сайте парижан.

Контракт 25-летнего россиянина с парижским клубом рассчитан до 2029 года. Сафонов проведет в «Пари Сен-Жермен» пять сезонов.

Футболист заявил, что рад присоединиться к ПСЖ и считает его одним из величайших клубов.

«Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде», — сказал Сафонов.

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов отмечал, что в Европе повышается спрос на российских вратарей. В последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие навыки, поэтому и привлек внимание «Пари Сен-Жермен».

Ранее Сафонову запретили покидать страну из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Его переход во французский футбольный клуб был под угрозой срыва.