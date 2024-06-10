Тренер Кафанов заявил, что Сафонова могли пригласить в «Пари Сен-Жермен» за высокий профессионализм

Российского футболиста Матвея Сафонова пригласили играть за ФК «Пари Сен-Жермен», и это говорит о его профессионализме. Об этом RT рассказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

По его словам, в Европе повышается спрос на российских вратарей. И это, безусловно, поднимает общий престиж нашей школы.

«Если у Сафонова получится заиграть в ПСЖ, на других российских вратарей тоже, наверное, начнут смотреть по-другому. <…> Почему Матвея пригласили? Он ногами хорошо играет», — подчеркнул тренер.

Он добавил, что в последнем сезоне Сафонов показал свои лучшие результаты, поэтому и привлек внимание ФК «Пари Сен-Жермен».