Футболист сборной Португалии Диогу Жота погиб в автоаварии

Нападающий и полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота скончался в результате аварии в Испании. Ему было 28 лет. Об этом сообщила испанская ежедневная спортивная газета Marca .

Смертельное ДТП произошло в районе испанской провинции Самора. Футболист ехал по трассе А-52 недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия вместе с 26-летним братом.

В какой-то момент их автомобиль сошел с дороги и загорелся. Спасти Диогу не удалось.

На прошлой неделе во время матча между любительскими командами в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области один из спортсменов потерял сознание, а спустя некоторое время умер. Жена спортсмена рассказала, что ее супруг ничем не болел и имел крепкое здоровье.