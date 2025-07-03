Сегодня 11:35 Футболист сборной Португалии Диогу Жота погиб в автоаварии Фото: Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Нападающий и полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота скончался в результате аварии в Испании. Ему было 28 лет. Об этом сообщила испанская ежедневная спортивная газета
Marca.
Смертельное ДТП произошло в районе испанской провинции Самора. Футболист ехал по трассе А-52 недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия вместе с 26-летним братом.
В какой-то момент их автомобиль сошел с дороги и загорелся. Спасти Диогу не удалось.
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