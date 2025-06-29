«Ничем не болел». Жена умершего подмосковного футболиста рассказала о супруге

Жена умершего в Подмосковье футболиста: раньше он ничем не болел

Футболист, скончавшийся во время матча любительских команд в Подмосковье, имел крепкое здоровье. Об этом 360.ru рассказала его жена Елизавета.

По ее словам, пока неизвестно, от чего именно умер спортсмен.

«Никто ничего не говорит, завтра только будет вскрытие», — сообщила собеседница 360.ru.

Она отметила, что ее муж перед игрой не жаловался на плохое самочувствие и не имел хронических заболеваний.

Футболисту стало плохо во время матча в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области. Он упал на искусственный газон и не мог подняться. На стадион прибыли медики скорой помощи, но им не удалось реанимировать спортсмена.

По факту смерти мужчины проводится проверка. Следователи изучат медицинскую документацию и выяснят обстоятельства случившегося.