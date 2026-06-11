Хоккеист клуба ВХЛ «Норильск» Ядыкин умер на 22-м году жизни

Нападающий клуба Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Норильск» Егор Ядыкин скончался на 22-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что за время карьеры в ХК «Норильск» он проявил себя не только как специалист и перспективный игрок, а как истинный, самоотверженный боец, для которого интересы команды всегда стояли на первом месте. Спортсмен много улыбался и заряжал своих коллег энергией как на льду, так и за его пределами.

«Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК „Норильск“ сейчас с его родными и близкими», — заявили в клубе.

Ранее умер крестный отец и первый тренер Александра Овечкина Александр Филиппов. После завершения карьеры хоккеист много лет работал в хоккейной школе «Динамо».